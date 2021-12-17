Основную линию электропередачи восстановили в Псковской области

Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на «Россети Северо-Запад».

В настоящий момент специалисты отрабатывают и восстанавливают электроснабжение по индивидуальным заявлениям граждан. Как сообщают «Россети Северо-Запад», аварийные отключения в сетях 6-10кВ отсутствуют. Потребители запитаны по резервным схемам и снабжены электроэнергией от резервных источников.

Перебои с электроснабжением в Псковской области вызвал циклон, принесший мокрый снег и дождь.