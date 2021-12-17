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Общество

Основную линию электропередачи восстановили в Псковской области

17 декабря 2021 года, 12:56

Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на «Россети Северо-Запад».

Основную линию электропередачи восстановили в Псковской области

В настоящий момент специалисты отрабатывают и восстанавливают электроснабжение по индивидуальным заявлениям граждан. Как сообщают «Россети Северо-Запад», аварийные отключения в сетях 6-10кВ отсутствуют. Потребители запитаны по резервным схемам и снабжены электроэнергией от резервных источников.

Перебои с электроснабжением в Псковской области вызвал циклон, принесший мокрый снег и дождь.

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