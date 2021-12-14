Энергетики восстановили 2700 км ЛЭП в Псковской и Новгородской областях

Энергетики «Россетей Северо-Запада» за 13 декабря восстановили 2,7 тыс. километров линий электропередач в Новгородской и Псковской областях после ледяного дождя. Об этом компания сообщает в своем Телеграм-канале.

Энергетики включили 1,8 тыс. трансформаторных подстанций и 134 линии электропередачи.

До полной ликвидации последствий непогоды 221 бригада продолжает работать на линиях. Локальные заявки потребителей также отрабатываются.

Социально значимые объекты регионов получают электроэнергию в полном объёме.

Во второй половине недели в Псковской и Новгородской областях прогнозируются ледяной дождь и снегопады, поэтому энергетики непрерывно мониторят ситуацию и готовятся к ухудшению погодных условий.

«Россети Северо-Запад» подчёркивают необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности поблизости энерготехнических установок и линий электропередачи.

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электричества можно сообщить по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.