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Общество

Псковичам рассказали, что делать при повреждении машины льдом

16 декабря 2021 года, 18:40

О том, что делать псковичам, если их машину повредит лед, рассказала «АиФ-Псков» адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская.

Псковичам рассказали, что делать при повреждении машины льдом

По ее словам, пострадавшим от падения снега и льда автовладельцам сначала нужно вызвать полицию. В период, пока она едет, необходимо найти свидетелей и на фото или видео зафиксировать повреждения транспортного средства от упавшей с крыши наледи. Также не лишней будет и привязка фотографий к конкретному адресу.

«Проще тем, у кого КАСКО. В этом случае нужно позвонить в свою страховую компанию и там уже скажут, какие документы нужно собрать», – отметила Анна Здановская и уточнила, что есть ряд случаев, когда страховая выплата покрывала ущерб лишь частично. В таком случае потерпевшим автовладельцам необходимо обращаться к собственникам здания, с которого упал лед, или в ТСЖ и управляющую компанию, когда строение является жилым домом.

Если на транспортное средство оформлено только ОСАГО, то покрыть причиненный ущерб может лишь собственник здания, который своевременно не почистил крышу от наледи и снега. Однако в этом случае автовладельцу придется самому организовывать экспертизу для установления суммы ущерба.

«Мы должны понимать, сколько будет стоить ремонт транспортного средства, и тогда можем формулировать требования по возмещению причинённого вреда», – подчеркнула адвокат.

Когда все необходимые документы будут готовы, потерпевший автовладелец может обратиться к собственнику здания, в управляющую компанию или в ТСЖ, если наледь упала с жилого здания, в претензионном порядке.

По словам адвоката, требования могут быть добровольно удовлетворены в течение порядка 10 дней. При истечении данного срока и отказе в возмещении ущерба автомобилисту необходимо обратиться в суд.

Первым пострадавшим от падения льда с крыши дома на автомобиль оказался руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков. Подробнее о том, как разрешилась ситуация в его случае, читайте в материале «АиФ-Псков».

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