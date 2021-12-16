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Происшествия

Глыба льда рухнула на несколько машин в Пскове

16 декабря 2021 года, 11:18

Глыба льда рухнула на несколько автомобилей, припаркованных у дома 55 на улице Советской в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Глыба льда рухнула на несколько машин в Пскове

Владельцем одной из пострадавших машин оказался руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков. Мужчина обнаружил свой автомобиль разбитым в районе 6 утра, поэтому, когда глыба упала с крыши, не известно

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