Глыба льда рухнула на несколько машин в Пскове

Глыба льда рухнула на несколько автомобилей, припаркованных у дома 55 на улице Советской в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
Глыба льда рухнула на несколько автомобилей, припаркованных у дома 55 на улице Советской в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».
Владельцем одной из пострадавших машин оказался руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков. Мужчина обнаружил свой автомобиль разбитым в районе 6 утра, поэтому, когда глыба упала с крыши, не известно