Михаил Ведерников потребовал от исполнителей по нацпроектам максимальной производительности

Максимальной производительности от исполнителей по национальным проектам потребовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Данный вопрос был рассмотрен на одном из заключительных совещаний главы региона по реализации мероприятий региональных проектов по основным направлениям, которые прописаны в Указе Президента России Владимира Путина.

По словам Михаила Ведерникова, на данный момент показатель кассового освоения бюджета нацпроектов в Псковской области достиг порядка 78%. Он несколько выше среднего по стране, но ниже окружного значения.

«Решающими станут ближайшие 10 дней, после чего итогам работы по каждому направлению будет дана объективная оценка», – уточнил Михаил Ведерников и добавил, что необходимо усилить работу по реализации нацпроектов и сосредоточиться на результатах.

Отдельно глава Псковской области обратился с поручением к региональному управлению капитального строительства. «Сергей Сергеевич [Грахов – прим. ред.], настройте УКС на работу без выходных. КСки должны проверяться без перерывов, с раннего утра до глубокого вчера. Все должно без задержек оперативно отсматриваться и, соответственно, отдаваться в оплату», – отметил Михаил Ведерников.

