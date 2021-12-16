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Общество

Михаил Ведерников потребовал от исполнителей по нацпроектам максимальной производительности

16 декабря 2021 года, 17:16

Максимальной производительности от исполнителей по национальным проектам потребовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников потребовал от исполнителей по нацпроектам максимальной производительности

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Данный вопрос был рассмотрен на одном из заключительных совещаний главы региона по реализации мероприятий региональных проектов по основным направлениям, которые прописаны в Указе Президента России Владимира Путина.

По словам Михаила Ведерникова, на данный момент показатель кассового освоения бюджета нацпроектов в Псковской области достиг порядка 78%. Он несколько выше среднего по стране, но ниже окружного значения.

«Решающими станут ближайшие 10 дней, после чего итогам работы по каждому направлению будет дана объективная оценка», – уточнил Михаил Ведерников и добавил, что необходимо усилить работу по реализации нацпроектов и сосредоточиться на результатах.

Отдельно глава Псковской области обратился с поручением к региональному управлению капитального строительства. «Сергей Сергеевич [Грахов – прим. ред.], настройте УКС на работу без выходных. КСки должны проверяться без перерывов, с раннего утра до глубокого вчера. Все должно без задержек оперативно отсматриваться и, соответственно, отдаваться в оплату», – отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников потребовал от исполнителей по нацпроектам максимальной производительности

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Также губернатор региона поручил наладить оперативное и тесное взаимодействие кураторов проектов, подрядчиков и заказчиков. «Сложившая ситуация от всех требует максимальной производительности», – подчеркнул он.

В настоящее время в полном объеме обязательства Псковской областью выполнены по трем национальным проектам, среди которых «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Исполнение по нацпроектам «Экология», «Безопасные качественные дороги» и «Демография» приближается к плановым показателям.

Кроме того, положительно была оценена и деятельность команд в рамках некоторых завершенных проектов. В их число вошли «Сохранение лесов», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Творческие люди».

Отдельно в ходе совещания была отмечена работа комитета по строительству и ЖКХ Псковской области в части исполнения регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Средства на его реализацию были распределены Правительством Российской Федерации в октябре текущего года. В рамках данном проекта в Псковскую область уже поступили 220 из 886 контейнеров, которые в дальнейшем будут распределены между районами.

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