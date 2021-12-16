Михаил Ведерников потребовал от исполнителей по нацпроектам максимальной производительности

Максимальной производительности от исполнителей по национальным проектам потребовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Максимальной производительности от исполнителей по национальным проектам потребовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Данный вопрос был рассмотрен на одном из заключительных совещаний главы региона по реализации мероприятий региональных проектов по основным направлениям, которые прописаны в Указе Президента России Владимира Путина.
По словам Михаила Ведерникова, на данный момент показатель кассового освоения бюджета нацпроектов в Псковской области достиг порядка 78%. Он несколько выше среднего по стране, но ниже окружного значения.
«Решающими станут ближайшие 10 дней, после чего итогам работы по каждому направлению будет дана объективная оценка», – уточнил Михаил Ведерников и добавил, что необходимо усилить работу по реализации нацпроектов и сосредоточиться на результатах.
Отдельно глава Псковской области обратился с поручением к региональному управлению капитального строительства. «Сергей Сергеевич [Грахов – прим. ред.], настройте УКС на работу без выходных. КСки должны проверяться без перерывов, с раннего утра до глубокого вчера. Все должно без задержек оперативно отсматриваться и, соответственно, отдаваться в оплату», – отметил Михаил Ведерников.
Также губернатор региона поручил наладить оперативное и тесное взаимодействие кураторов проектов, подрядчиков и заказчиков. «Сложившая ситуация от всех требует максимальной производительности», – подчеркнул он.
В настоящее время в полном объеме обязательства Псковской областью выполнены по трем национальным проектам, среди которых «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Исполнение по нацпроектам «Экология», «Безопасные качественные дороги» и «Демография» приближается к плановым показателям.
Кроме того, положительно была оценена и деятельность команд в рамках некоторых завершенных проектов. В их число вошли «Сохранение лесов», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Творческие люди».
Отдельно в ходе совещания была отмечена работа комитета по строительству и ЖКХ Псковской области в части исполнения регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Средства на его реализацию были распределены Правительством Российской Федерации в октябре текущего года. В рамках данном проекта в Псковскую область уже поступили 220 из 886 контейнеров, которые в дальнейшем будут распределены между районами.