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Общество

24 протокола из-за некачественной уборки снега составили на управляющие компании Пскова

16 декабря 2021 года, 15:24

На управляющие компании Пскова из-за некачественной уборки дворовых территорий от снежных масс составлено 24 протокола. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

24 протокола из-за некачественной уборки снега составили на управляющие компании Пскова

Фото: Андрей Степанов

Данный вопрос был рассмотрен на координационном совещании под председательством главы города Елены Полонской с участием представителей территориальных органов государственной власти и должностных лиц органов местного самоуправления 16 декабря.

По словам начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой, в числе недобросовестных управляющих компаний, на которые были составлены протоколы, выступают «ДУ №8», УК «Запсковье» и «Восьмой район».

Как отметил глава городской администрации Борис Елкин, основные проблемные моменты связаны с работой отдельных управляющих компаний, оказавшихся фактически неготовыми к зимнему периоду, и уборкой междворовых проездов от снега. Елена Полонская, в свою очередь, подчеркнула, что по данному вопросу в интересах жителей Пскова она намерена обратиться в прокуратуру.

Начальник управления городского хозяйства городской администрации Николай Баринов сообщил, что для уборки улично-дорожной сети Пскова с двумя подрядчиками было заключено три муниципальных договора. В настоящее время в их адрес в связи с наличием рыхлого снега на проезжей части направлено 12 предписаний, а также выписано три штрафа по 100 тыс. рублей каждый.

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