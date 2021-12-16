24 протокола из-за некачественной уборки снега составили на управляющие компании Пскова

На управляющие компании Пскова из-за некачественной уборки дворовых территорий от снежных масс составлено 24 протокола. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Данный вопрос был рассмотрен на координационном совещании под председательством главы города Елены Полонской с участием представителей территориальных органов государственной власти и должностных лиц органов местного самоуправления 16 декабря.

По словам начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой, в числе недобросовестных управляющих компаний, на которые были составлены протоколы, выступают «ДУ №8», УК «Запсковье» и «Восьмой район».

Как отметил глава городской администрации Борис Елкин, основные проблемные моменты связаны с работой отдельных управляющих компаний, оказавшихся фактически неготовыми к зимнему периоду, и уборкой междворовых проездов от снега. Елена Полонская, в свою очередь, подчеркнула, что по данному вопросу в интересах жителей Пскова она намерена обратиться в прокуратуру.

Начальник управления городского хозяйства городской администрации Николай Баринов сообщил, что для уборки улично-дорожной сети Пскова с двумя подрядчиками было заключено три муниципальных договора. В настоящее время в их адрес в связи с наличием рыхлого снега на проезжей части направлено 12 предписаний, а также выписано три штрафа по 100 тыс. рублей каждый.