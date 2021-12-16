Три псковские школы уйдут на зимние каникулы позже остальных

Три школы города Пскова уйдут на зимние каникулы с 30 декабря. Об этом 16 декабря сообщила руководитель комитета по образованию администрации Пскова Анна Кузыченко на координационном совещании с главой города Еленой Полонской, передает Псковское агентство информации.

По словам руководителя комитета Анны Кузыченко, в связи с особенностью учебной программы школа №8, школа №3 и Гуманитарный лицей уйдут на зимние каникулы с 30 декабря. В остальных образовательных учреждениях города они начнутся с 27 декабря.

«Мы настроены учиться до последних чисел декабря, общеобразовательные школы уйдут на каникулы с 27 декабря, с 27 декабря начнут работать дежурные классы для детей начальной школы, дежурные классы предлагаем школьникам с 1 по 4 класс с 27 по 30 декабря», – отметила Анна Кузыченко.

Кроме того, в ходе координационного совещания с главой Пскова Еленой Полонской руководитель профильного комитета подчеркнула, что введенные в областном центре трехдневные каникулы позволили сократить рост заболеваемости среди школьников. В частности, если на прошлой неделе на карантин из-за ОРВИ были закрыты 162 учебных класса, то на данный момент их число сократилось до 17.