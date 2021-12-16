16 декабря пройдет «Прямая линия» губернатора Псковской области с жителями региона

16 декабря в 19:00 в прямом эфире телеканала «Россия 24» пройдет «Прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Онлайн-трансляция также будет в эфире на радио «Маяк-Псков» и «Радио России-Псков».

Задать вопросы можно до 18:00 16 декабря по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.