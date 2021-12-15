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Политика

Игоря Сопова переизбрали на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области

15 декабря 2021 года, 11:31

15 декабря председателем Избирательной комиссии Псковской области избрали Игоря Сопова. Об этом сообщает ПАИ с первого заседания регионального избиркома.

Игоря Сопова переизбрали на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Игорь Сопов
Фото: Дарья Хваткова

Кандидатуру Игоря Сопова предложил член центральной избирательной комиссии Игорь Борисов.

В результате тайного голосования большинство голосов членов облизбиркома были отданы за утверждение Игоря Сопова председателем Избирательной комиссии Псковской области. «За» проголосовали 13 членов облизбиркома.

Игорь Борисов поздравил Сопова, пожелал ему сил и терпения. «Уверен, что он сможет наладить конструктивную работу всей избирательной системы на территории области», - заявил Игорь Борисов.

В мероприятии приняли участие 14 членов избиркома Псковской области с правом решающего голоса, представители органов госвласти, вице-спикер Псковского областного собрания Александр Братчиков, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, член центр избирательной комиссии Игорь Борисов (по ВКС), председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева.

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