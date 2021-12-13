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Общество / Образование

30 новых автобусов для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область

13 декабря 2021 года, 19:26

Для перевозки детей и учителей, которые проживают в сельской местности, в Псковскую область поступили 30 новых школьных автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Поставка новых транспортных средств стала возможной благодаря Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.

30 новых автобусов для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова

30 новых автобусов марки GAZelle NEXT и ПАЗ будут совершать регулярные межмуниципальные и пригородные маршруты для перевозки детей и учителей в Пскове, Великих Луках, Печорском, Островском, Бежаницком, Опочецком, Плюсском, Стругокрасненском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Гдовском и Локнянском районах. Один из новых автобусов поступил в Центр специального образования №2 для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам представителей регионального комитета по образованию, перечень районов и учреждений образования, в которые поступил новый транспорт, был сформирован в соответствии с потребностью в нем муниципалитетов. Средства на их закупку были выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Обновление автобусных школьных парков в регионах, в том числе и в Псковской области, выступает одним из поручений президента России Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному Собранию. На эти целы в текущем году предусмотрено порядка 10 млрд рублей. Данные средства позволят закупить в регионы России свыше 4 тыс. 100 новых автобусов. 

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