После новогодних праздников невакцинированных студентов ПсковГУ не пустят в вуз

В учебные корпуса Псковского государственного университета с 10 января не смогут попасть невакцинированные студенты. Об этом в прямом эфире Телеграм-канала университета сообщила ректор Наталья Ильина.

«С 10 января учебные корпуса – зона свободная от ковида. Зайти смогут только те, кто вакцинирован или имеют медотвод с отрицательным ПЦР-тестом», – отметила она.

По словам Натальи Ильиной, после новогодних праздников в вузе продолжится смешанное обучение. Лекционные занятия будут проходить с применением дистанционных форматов, практические – очно. «Всё выше сказанное касается и очников, и заочников. Сессия пройдёт в привычном формате», – уточнила она.

Ректор ПсковГУ также отметила, что на данный момент от коронавируса привились 52% студентов. Вакцинация в вузе продлится до 10 января. В настоящее время прививочная кампания, по ее словам, «идет в хорошем темпе». Также она подчеркнула, что всем студентам, которые вакцинируются от коронавируса, вуз выплатит одну тысячу рублей.

Кроме того, администрацией ПсковГУ планируется закупка экспресс-тестов на COVID-19 для тех студентов, у которых есть официальный медотвод. «Мы рассматриваем закупку экспресс-тестов для определения коронавируса. Есть рекомендации, которые должны позволить взять этот контингент студентов себе», – отметила Наталья Ильина.