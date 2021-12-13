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Общество

Контракт на реконструкцию Троицкого моста заключили в Пскове

13 декабря 2021 года, 13:49

Контракт на реконструкцию Троицкого моста заключили в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе. Работы пройдут в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Контракт на реконструкцию Троицкого моста заключили в Пскове

Фото: Андрей Степанов

Основной целью данной реконструкции является полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния моста, также планируется привести его в нормативное состояние. Планируется устранить дефекты и восстановлены элементы сооружения.

Существующий мост полностью демонтируют. После подрядчик соорудит две береговые и две промежуточных опоры, пролетное строение, а также мостовое полотно. Рабочие уложат новое дорожное покрытие на дорожной части.

Длина моста составит 64 метра. Проезжая часть будет четырехполосной, ее оградят железобетонным парапетом, с каждой стороны моста будут тротуары шириной по два метра. Перильное ограждение сделают из чугунных решеток.

Рабочие сделают лестницы, установят лифт для маломобильных граждан и подсветку и др. По итогу работ нанесут разметку термопластиком и установят дорожные знаки.

Работы должны завершить 31 июля 2023 года. Основные работы планируется выполнить в 2022 году.

«Мост придется закрыть на ремонт на 6-7 месяцев. Сейчас городские власти прорабатывают схему организации дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для горожан», - подчеркнул глава администрации Пскова Борис Елкин.

Заказчиком работ является Управление городского хозяйства, подрядчиком – ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

Реконструкция моста будет реализована благодаря выделению допсредств из резервного фонда Правительства РФ в 2021 году.

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