Губернатор Псковской области: На банкетах можно проводить танцы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опроверг информацию о запрете танцев на банкетах. Об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

«Такого ограничения, конечно, нет. По-прежнему у нас пока в регионе запрещены только дискотеки и ограничена работа ночных клубов. На банкетах танцевать можно», – объяснил глава региона.

Ранее, 8 декабря, в Указ губернатора о мерах по противодействию COVID-19 в Псковской области внесли изменения.