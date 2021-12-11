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Общество

Губернатор Псковской области: На банкетах можно проводить танцы

11 декабря 2021 года, 10:59

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опроверг информацию о запрете танцев на банкетах. Об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. 

Губернатор Псковской области: На банкетах можно проводить танцы

Фото: pixabay

«Такого ограничения, конечно, нет. По-прежнему у нас пока в регионе запрещены только дискотеки и ограничена работа ночных клубов. На банкетах танцевать можно», – объяснил глава региона. 

Ранее, 8 декабря, в Указ губернатора о мерах по противодействию COVID-19 в Псковской области внесли изменения.

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