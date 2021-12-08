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Общество / Закон

В Псковской области увеличили срок действия документа о перенесенном ковиде

8 декабря 2021 года, 22:43

8 декабря в Указ губернатора о мерах по противодействию COVID-19 в Псковской области внесли изменения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

 Срок действия отрицательных ПЦР-тестов сократили до 48 часов. В это же время документ о перенесённом ковиде будет действовать год. 

 Также теперь разрешается проведение в местах общественого питания сразу нескольких банкетов, банкета и концерта. Для массовых мероприятий, проходящих в помещении, больше не требуется минимальная площадь помещений в 400 квадратных метров.

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Комментарии

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Бабулечка
00:03 09.12.2021

Указ о лживых , ложных тестах! Сельскохозяйственную ярмарку на свежем воздухе запретили, но новогодние банкеты во всех залах и много компаний, разрешаем, одобряем. Без масок и дистанций, осчастливили. Затем будете сообщать о резком увеличении ко-19, и принуждать на процедуру в более жёстком режиме.

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