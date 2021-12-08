В Псковской области увеличили срок действия документа о перенесенном ковиде

8 декабря в Указ губернатора о мерах по противодействию COVID-19 в Псковской области внесли изменения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Срок действия отрицательных ПЦР-тестов сократили до 48 часов. В это же время документ о перенесённом ковиде будет действовать год.

Также теперь разрешается проведение в местах общественого питания сразу нескольких банкетов, банкета и концерта. Для массовых мероприятий, проходящих в помещении, больше не требуется минимальная площадь помещений в 400 квадратных метров.