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Общество / Образование

Почетной грамотой Президента России награждены четыре педагога Псковской области

10 декабря 2021 года, 13:44

Четыре педагогических работника из Псковской области наградили Почетной грамотой Президента России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В их число вошли: учитель русского языка и литературы Новохованской средней школы Невельского района Надежда Бобрецова, директор средней общеобразовательной школы №3 города Порхова Татьяна Антошкина, директор средней общеобразовательной школы № 13 города Великие Луки Елена Чернозубова и учитель математики Куньинской средней школы Ирина Скоморохова.

Работники системы образования Псковской области были награждены Почетной грамотой Президента за большой вклад в обеспечение деятельности региональных учреждений образования в период пандемии коронавируса.

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