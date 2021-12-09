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Общество

Лётчик спас военно-транспортный самолет с экипажем на борту в Псковской области

9 декабря 2021 года, 18:46

Летчик ВКС России Максим Кабаков спас военно-транспортный самолет, у которого отказал двигатель. На борту находились десять десантников и три члена экипажа. Об этом «Псковской правде» сообщили в Минобороны РФ. Лётчик совершил посадку на неподготовленную площадку под Псковом.

В Псковской области на аэродроме проходили плановые учебно-тренировочные полеты. У одного из самолётов после взлёта на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, из-за чего он перестал набирать высоту и начал терять скорость.

Старший лейтенант Максим Кабаков доложил руководителю полета о случившемся и готовности совершить вынужденную посадку на площадку, подобранную с воздуха. После получения разрешения лётчик успешно приземлился.

 Профессионализм лётчика помог избежать трагедии – никто не пострадал, самолет не получил повреждений и продолжит использоваться после технического осмотра и обслуживания.

 Максим Кабаков будет награжден за проявленное мужество.

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