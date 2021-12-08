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Общество

Температура в жилых домах Острова понизилась из-за сбоя в электроснабжении

8 декабря 2021 года, 17:18

8 декабря жители многоквартирных домов города Острова неоднократно сообщали в Единую дежурную диспетчерскую службу и управляющие компании о понижении температуры в жилых помещениях. Данный факт был вызвал кратковременным снижением напряжения в сети электроснабжения. Об этом сообщает администрация Островского района в своем профиле в Instagram.

«Вчера поздно вечером были зафиксированы факты кратковременного снижения напряжения в сети электроснабжения на территории города Острова. Это привело к сбою в управлении отдельных котельных и отключению оборудования», – прокомментировал глава Островского района Дмитрий Быстров.

Он также добавил, что в микрорайоне Остров-2 функционирование котельной восстановили в штатном режиме. Однако в Острове-3 и на центральной котельной во время запуска оборудования из-за изношенности и значительной протяженности сетей случились аварии на магистральных тепловых сетях, а также порывы на внутридомовых сетях части домов.

Дмитрий Быстров также отметил, что работа котельной в Острове-3 была восстановлена уже ночью.

На данный момент ремонтные бригады устраняются утечки и налаживают внутридомовые сети. Управляющая компания проводит регулировку в работе системы по заявлениям граждан.

«Работу центральной котельной в штатном режиме тоже удалось восстановить. Также проводится регулировка в работе системы. В ближайшие часы отопление в домах вернётся к показателям по нормативу», – сообщил глава муниципалитета и подчеркнул, что полного прекращения подачи тепла не было.

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