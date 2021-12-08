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Общество

С 7 декабря запрещается выход и выезд на лед водоемов в Гдовском районе

8 декабря 2021 года, 16:11

С 7 декабря ввели запрет на выход и выезд на лед водоемов Гдовского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

С 7 декабря запрещается выход и выезд на лед водоемов в Гдовском районе

Фото: pixabay

На акватории Чудского и Теплого озер продолжается процесс становления льда, однако выход на лед все еще остается небезопасным.

В соответствии с распоряжением администрации Гдовского района №16 от 7 декабря 2021 года и для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на воде, запрещается выход и выезд машин на лед Чудского и Теплого озер и других водных объектов в границах Гдовского района.

Оперативные группы и группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулируют берега водоемов, чтобы предупредить граждан о недопустимости выхода на лед и провести с местными жителями профилактической работы.

«Напоминаем, что родителям следует строго контролировать досуг своих детей и не допускать их выхода на неокрепший лед», – подчеркнули в ГУ МЧС России по Псковской области.

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