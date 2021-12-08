Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Объявили победителей финала конкурса «Умник» в Псковской области

8 декабря 2021 года, 14:33

Завершился финальный отбор конкурса научно-технических инновационных проектов «Умник» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Объявили победителей финала конкурса «Умник» в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Конкурс провел Фонд содействия инновациям при поддержке администрации Псковской области на площадке офиса «Мой бизнес».

В завершающем этапе конкурса приняли участие пять полуфиналистов из ПсковГУ и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Участники представили свои разработку членам экспертного жюри.

Победителем был назвал студент Великолукской ГСХА Максим Фомичев с проектом разработки виброаэрационного сепаратора-охладителя сыпучих материалов. За первое место он получит грант в размере 500 тыс. рублей на развитие и реализацию своего инновационного проекта.

«Серебро» получила Арины Ларионова с её разработкой методики и программы оценки рисков на тепловых энергоустановках.

Третье место занял Георгий Хришкевич, разработавший проект, позволяющий восстанавливать древнюю монументальную живопись при помощи цифровых технологий.

Дмитрий Савченко с разработкой устройства для снижения расхода топлива при начале движения автомобиля и Тимур Миронов с разработкой высокопроизводительной инфраструктуры для биржевой торговли получили сертификаты участников.

Председатель конкурсной комиссии – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев выразил благодарность конкурсантам за участие и серьезный подход к проработке проектов.

«Администрация Псковской области всецело поддерживает все мероприятия, направленные на стимулирование молодой науки и формирование новых инновационных идей, которые могли бы способствовать развитию экономики», – подчеркнул Михеев.

Организатором конкурса стал региональный представитель Фонда — Инжиниринговый центр Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ректор ПсковГУ наградила студентов-добровольцев
До -16 градусов ожидается днем 9 декабря
25 точек по продаже ёлок откроют в Пскове
Температура в жилых домах Острова понизилась из-за сбоя в электроснабжении
С 7 декабря запрещается выход и выезд на лед водоемов в Гдовском районе
Пожилой мужчина угнал припаркованный у кладбища катафалк в Бежаницком районе
В фестивале профессий «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принимают участие школьники из Пскова
Россельхозбанк вошел в состав членов Ассоциации развития финансовой грамотности
ФАПы в Псковской области начнут торговать лекарствами

Комментарии

Авторизация
No comments
Четыре угла: перезагрузка?

Общество
8 декабря 10:04

Четыре угла: перезагрузка?

Состоялся конкурс на лучшую архитектурную концепцию застройки участка

Жизнь без короны

Общество / Здоровье
7 декабря 17:58

Жизнь без короны

Как победить коварную инфекцию

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях