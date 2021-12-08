Объявили победителей финала конкурса «Умник» в Псковской области

Завершился финальный отбор конкурса научно-технических инновационных проектов «Умник» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс провел Фонд содействия инновациям при поддержке администрации Псковской области на площадке офиса «Мой бизнес».

В завершающем этапе конкурса приняли участие пять полуфиналистов из ПсковГУ и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Участники представили свои разработку членам экспертного жюри.

Победителем был назвал студент Великолукской ГСХА Максим Фомичев с проектом разработки виброаэрационного сепаратора-охладителя сыпучих материалов. За первое место он получит грант в размере 500 тыс. рублей на развитие и реализацию своего инновационного проекта.

«Серебро» получила Арины Ларионова с её разработкой методики и программы оценки рисков на тепловых энергоустановках.

Третье место занял Георгий Хришкевич, разработавший проект, позволяющий восстанавливать древнюю монументальную живопись при помощи цифровых технологий.

Дмитрий Савченко с разработкой устройства для снижения расхода топлива при начале движения автомобиля и Тимур Миронов с разработкой высокопроизводительной инфраструктуры для биржевой торговли получили сертификаты участников.

Председатель конкурсной комиссии – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев выразил благодарность конкурсантам за участие и серьезный подход к проработке проектов.

«Администрация Псковской области всецело поддерживает все мероприятия, направленные на стимулирование молодой науки и формирование новых инновационных идей, которые могли бы способствовать развитию экономики», – подчеркнул Михеев.

Организатором конкурса стал региональный представитель Фонда — Инжиниринговый центр Псковской области.