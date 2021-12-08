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Общество / Образование

В фестивале профессий «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принимают участие школьники из Пскова

8 декабря 2021 года, 13:42

31 школьник из 47-й школы Пскова принимает участие в фестивале профессий «Билет в будущее», который проходит в Санкт-Петербурге 8 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе мероприятия участники фестиваля встретятся с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и осмотрят мультимедийную экспозицию в парке «Россия – моя история», состоящую из четырех тематических зон: социального, умного, открытого и комфортного городов.

Благодаря составленному профнавигационному маршруту ребята также познакомятся сразу с несколькими экономическими профессиями. Кроме того, они смогут попробовать себя в наиболее понравившейся на практике. Программа каждого экономического кластера была сформирована при участии партнеров фестиваля – инновационных предприятий, корпораций, ведущих вузов и научных организаций.

Проект «Билет в будущее» реализуется в Псковской области с 2020 года. В текущем году регион вошел в пятерку субъектов России по итогам проведенных мероприятий. Всего к участию в проекте было привлечено свыше 2,3 тыс. учеников образовательных организаций Псковской области. Они проходили профессиональные пробы или онлайн-диагностику на зарегистрированных площадках учреждений среднего профессионального образования.

Фестиваль профессий «Билет в будущее» проходит в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Основная цель мероприятия – помочь школьника ознакомиться с миром современных профессий и рассказать им о профессиях будущие, которые будут наиболее актуальны для экономики региона в ближайшем десятилетии. В настоящее время проект про профориентации школьников реализуется во всех 85 субъектах РФ, а также на территории Байконура в Республике Казахстан.

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