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Общество

Стартовал первый тур голосования за участников премии «Народное признание–2021»

8 декабря 2021 года, 11:33

На сайте Псковское агентства информации 8 декабря стартовал первый тур голосования за участников общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». На соискание награды в текущем году претендуют 132 номинанта.

Стартовал первый тур голосования за участников премии «Народное признание–2021»

В голосовании каждый желающий может принять участие по ссылке. Для участия в нем необходимо выбрать претендентов в номинациях, ввести номер своего телефона в соответствующее поле в конце таблицы на странице для голосования и нажать на кнопку «Получить код».

Далее полученный на сайте сгенерированный уникальный код нужно отправить со своего мобильного телефона на номер +7 (921) 504-26-86 (данный номер для отправки SMS необходимо вводить с +7). Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Для проверки засчитанного голоса необходимо в специальном поле еще раз ввести свой номер и нажать на кнопку «Проверить голос».

Проголосовать в каждом из туров любой желающий может только один раз с одного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории России.

Если не удалось проголосовать, отправьте на адрес redactor@informpskov.ru письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы, также в нем укажите номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Первый этап голосования продлится до 24 декабря 2021 года 18.00. По его итогам будут определены номинанты второго тура. В него попадут по три участника в каждой из номинаций, которые набрали большее количество голосов в первом туре. Кроме того, за финалистов премии свои голоса отдадут и члены жюри. Победители премии станут известны в январе 2022 года.

В этом году общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» будет присуждаться в 12 номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Открытие», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Бизнесмен года», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии выступает Псковское агентство информации.

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