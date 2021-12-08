В Пскове заключили контракт на ремонт тротуаров на улице Советской Армии

В Пскове определили подрядчика на ремонт тротуаров на улице Советской Армии в рамках нацпроекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на данном участке автодороги отремонтируют свыше 5 км тротуаров.

Подрядчиком в ходе ремонтных работ будут отфрезерованы и заасфальтированы остановочные площадки и съезды, а также установлен новый бортовой камень и уложено асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, на данном участке дороги подрядная организация благоустроит зеленую зону, высадит живую изгородь из саженцев кизильника и посеет газон.

Работы по ремонту тротуаров на улице Советской Армии в Пскове должны завершиться в срок до 18 августа 2022 года. Подрядчиком выступает ООО «Дорожное строительное монтажное управление». Заказчиком – управление городского хозяйства администрации города Пскова.