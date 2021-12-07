Псковские школы переводят на дистанционное обучение с 8 по 10 декабря

С 8 по 10 декабря включительно все школы, а также учреждения дополнительного образования города Пскова по рекомендации Роспотребнадзора переводятся на дистанционный режим работы. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Причиной тому стало то, что в Пскове фиксируется существенный рост заболеваемости среди детей школьного возраста. «В областном центре на карантин закрыт каждый пятый класс, 162 класса – из-за ОРВИ, 40 – из-за коронавируса», – пояснил губернатор.

Школьники с 5 по 11 класс будут работать в дистанционном режиме с учителями. Для начальной школы, с 1 по 4 класс, организуют дежурные группы.

«В каждой школе определяется потребность в работе таких классов, родителям необходимо оперативно предоставить информацию своему учителю», – сообщил глава региона и добавил, что для детей организуют усиленное двухразовое горячее питание за счет бюджетных средств. Дежурные классы сформируют без создания смешанных групп.

Михаил Ведерников заявил, что в настоящий момент важно заранее принимать необходимые меры, чтобы вовремя прерывать цепочки распространения коронавируса. Губернатор также попросил родителей проконтролировать, чтобы дети в это время избегали активных социальных контактов.