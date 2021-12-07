Строительство школы на 825 мест в Пскове завершено на 30%

7 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку по строительству школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Готовность объекта на данный момент превышает 30%.

Возведение самого здания завершено почти полностью. Строители оштукатурили стены первого и второго этажа и уже завершают установку оконных блоков по периметру здания.

Глава региона осмотрел помещения объекта и прилегающую территорию. Руководство подрядной организации рассказало, где планируется обустроить комплексную спортплощадку. Также они рассказали, что для горизонтальной планировки территории завезли песок. Работы начнутся, когда будут подходящие погодные условия.

В самом здании обустраивают инженерные сети, в том числе отопление. Тепло должны подать к февралю, что даст возможность проводить внутреннюю отделку помещений. Для этого уже закупаются материалы.

Михаил Ведерников положительно проходящие работы. «Молодцы, хороший темп, такие динамично строящиеся объекты приятно посещать», — сказал губернатор и добавил, что опережающие темпы строительства позволяют рассчитывать на ввод в эксплуатацию здания в установленные сроки. «Появление нового учебного учреждения станет большим вкладом в решение вопроса со второй сменой в школах города Пскова», — подчеркнул Ведерников.

Строительство школы проходит в рамках национального проекта «Образование».