Установивших взрывное устройство на школу «террористов» нейтрализовали в Себежском районе

Антитеррористические учения под условным названием «Рельеф» были проведены оперативным штабом Псковской области 7 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В мероприятии приняли участие сотрудники УМВД, УФСБ, УФСИН, Пограничного управления, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, Минобороны, а также органов региональной исполнительной власти.

Согласно легенде учений, от сотрудника охраны себежской школы поступило сообщение об обнаружении двух человек, пытавшихся закрепить на фасаде образовательного учреждения посторонний предмет.

Подозреваемых, открывших огонь из огнестрельного оружия, обнаружили сотрудники наряда сил единой дислокации ППС МО МВД России «Себежский» и группа быстрого реагирования МОВО «Опочецкий» филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области». В процессе задержания один из преступников скрылся с места преступления на автомобиле Volkswagen Transporter вместе со своими сообщниками. У входа в здание школы был обнаружен предмет с признаками самодельного взрывного устройства.

Позже один из жителей Себежского района сообщил о четырех вооруженных огнестрельным оружием мужчинах в лесном массиве в районе озера Уклейниц. Согласно принятым оперативным штабом Псковской области мерам, территория предполагаемого места нахождения преступник была оцеплена с целью их поимки и обезвреживания.

В результате слаженных действий антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области полковника В. В. Швырева, «террористы» были нейтрализованы, обнаруженное самодельное взрывное устройство обезврежено.

По словам руководителя оперштаба, цели учения достигнуты. Опыт, приобретенные в ходе них, будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, которые привлекаются к участию в контртеррористических операциях.

Антитеррористические учения, которые направлены на координацию и совершенствование деятельности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, регулярно проводятся согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета. В 2021 году это уже четвертое успешно-отработанное учение на территории Псковской области.