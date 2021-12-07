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Общество

16 тысяч километров линий электропередач восстановили энергетики в Псковской области за прошедшую неделю

7 декабря 2021 года, 10:08

С 30 ноября по 6 декабря в Псковской области энергетиками было восстановлено 16 тыс. км линий электропередач. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

16 тысяч километров линий электропередач восстановили энергетики в Псковской области за прошедшую неделю

Фото: pixabay.com

Он напомнил, что за прошедшую неделю в Псковской области выпала месячная норма осадков. Этому способствовали накрывшие регион сильный снегопад и ледяной дождь.

«Сейчас метели поутихли, и можно сказать несколько слов о том, как Псковская область прошла первое испытание непогодой этой зимой», – сообщил Михаил Ведерников.

По его словам, Россетями были своевременно мобилизованы ресурсы, а также запрошена поддержка из других регионов. Последствия прошедшего снегопада в Псковской области ликвидировали 128 единиц специализированной техники и 122 бригады энергетиков.

«И хотя массовые отключения были, восстановление занимало куда меньше времени, чем это было летом и на прошлые новогодние праздники», – отметил Михаил Ведерников.

За прошедшую неделю специалистами были включены 791 линия электропередач и 8 тыс. трансформаторных подстанций. Всего за данный период энергетики восстановили 16 тыс. км ЛЭП. На данный момент, по словам главы региона, отрабатываются отдельные заявки потребителей в конкретных населенных пунктах Псковской области.

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