Сильный снегопад ожидается 29 и 30 ноября в Псковской области

Вечером 29 октября на севере и западе Псковской области и в течение суток 30 ноября в большинстве районов региона ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на МЧС.
Вечером 29 октября на севере и западе Псковской области и в течение суток 30 ноября в большинстве районов региона ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на МЧС.
Из-за снегопада возможно ухудшение видимости на дорогах.