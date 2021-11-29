Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Сильный снегопад ожидается 29 и 30 ноября в Псковской области

29 ноября 2021 года, 10:34

Вечером 29 октября на севере и западе Псковской области и в течение суток 30 ноября в большинстве районов региона ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на МЧС.

Сильный снегопад ожидается 29 и 30 ноября в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

Из-за снегопада возможно ухудшение видимости на дорогах.


Читайте также
До +1 градуса и снег ожидаются в Псковской области 29 ноября
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи за несколько часов раскупили все билеты на поезд Деда Мороза
«Псковская правда» вошла в список самых цитируемых СМИ региона за неделю
Ректор рассказала, как для студентов ПсковГУ пройдет зимняя сессия
До +1 градуса и снег ожидаются в Псковской области 29 ноября
В Пскове открыли клуб для киберспортсменов
Вакцинацию студентов обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 29 ноября
До 68% загружен коечный фонд в Псковской области
Михаил Ведерников ответил на ряд вопросов о вакцинации от коронавируса
Новый статус лагеря «Шталаг-372» в Пскове позволит исследовать его территорию

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг