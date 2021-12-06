Директор Центра сопровождения НКО: «Профессионализация некоммерческого сектора стала главной темой форума «Содействие»

По ее словам, в форуме приняли участие были представители региональной власти, Благотворительного фонда Владимира Потанина, Общественной палаты РФ, центра качества «ОКНО», которые поделились своими наработками. «Также были секционные залы, где участники форума могли по своим секциям (спорт, культура, соцобслуживание, образование) пообщаться между собой и с представителями соответствующих комитетов органов власти», - рассказала директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области».

«Профессионализация некоммерческого сектора стала одной из главных тем форума «Содействие», - прокомментировала участие в мероприятии директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Елена Николаева.

В частности, на площадке «Культура и туризм», модератором которой выступила Елена Николаева, были озвучены лучшие практики некоммерческих организаций в сфере культуры и туризма. «Мы также поговорили о проблемах, с которыми сталкивается некоммерческий сектор нашей области, попытались сформулировать предложения о том, что можно сделать, чтобы решить эти проблемы. В итоге была намечена «дорожная карта» совместной работы некоммерческого сектора с комитетом по культуре и организациями, которые работают в сфере культуры, чтобы объединить наши усилия и развивать нашу область», - отметила директор организации.

Целью деятельности Центра сопровождения НКО Псковской области является предоставление услуг в сфере содействия развитию некоммерческих организаций, в том числе оказание информационной, консультационной, научно-методической помощи их деятельности и реализации государственной политики по поддержке некоммерческих организаций.

Поэтому на форуме Центр сопровождения НКО Псковской области провел консультации для представителей НКО по бухгалтерским и юридическим вопросам. «В течение полутора часов к нашим специалистам могли подойти все желающие. В основном вопросы, с которыми к нам обращались, касались юридических аспектов деятельности, в частности устава НКО. Это самый важный, самый главный документ, по которому организация должна работать и свою деятельность выстраивать. Сейчас важно качество работы некоммерческих организаций, профессионализация некоммерческого сектора. И форум также был этой теме посвящен», - добавила Елена Николаева.

Напомним, что 3 декабря в Псковской области работал IX Форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие». Мероприятие собрало на своей площадке порядка 120 участников, которые представляют более 100 организаций региона. Сквозной темой форума стало формирование профессиональных сообществ, которые имеют высокий потенциал в качестве инфраструктурной части гражданского общества.

Организаторами форума выступили управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».