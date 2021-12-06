Школьные учебники на 30 млн рублей поступили в Псковскую область

Закупленные на 30 млн рублей школьные учебники поступили в Псковскую область. Об этом в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 6 декабря сообщил и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

По его словам, на этой неделе в регион также поставят школьные учебники, общая стоимость которых превышает 200 тыс. рублей. Всего в Псковскую область поступили свыше 70 тыс. новых образовательных книг. Андрей Ермаков поблагодарил губернатора региона Михаила Ведерникова за возможность сделать такой подарок учащимся школ и отметил, что на достигнутом не планируется останавливаться.

Кроме того, руководитель профильного комитета сообщил, что в Псковскую область поступили также около одной тысячи ноутбуков отечественного производства. «Было непросто, потому что очередь по РФ достаточно большая», – отметил Андрей Ермаков.

Он также уточнил, что за 2021 год в Псковской области было создано порядка 80 новых объектов. В числе которых центры непрерывного повышения мастерства педагогов, спортзалы и точки роста. В настоящее время показатели национального проекта «Образование» в регионе практически выполнены на 100%.