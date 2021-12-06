Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Школьные учебники на 30 млн рублей поступили в Псковскую область

6 декабря 2021 года, 12:59

Закупленные на 30 млн рублей школьные учебники поступили в Псковскую область. Об этом в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 6 декабря сообщил и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Школьные учебники на 30 млн рублей поступили в Псковскую область

По его словам, на этой неделе в регион также поставят школьные учебники, общая стоимость которых превышает 200 тыс. рублей. Всего в Псковскую область поступили свыше 70 тыс. новых образовательных книг. Андрей Ермаков поблагодарил губернатора региона Михаила Ведерникова за возможность сделать такой подарок учащимся школ и отметил, что на достигнутом не планируется останавливаться.

Кроме того, руководитель профильного комитета сообщил, что в Псковскую область поступили также около одной тысячи ноутбуков отечественного производства. «Было непросто, потому что очередь по РФ достаточно большая», – отметил Андрей Ермаков.

Он также уточнил, что за 2021 год в Псковской области было создано порядка 80 новых объектов. В числе которых центры непрерывного повышения мастерства педагогов, спортзалы и точки роста. В настоящее время показатели национального проекта «Образование» в регионе практически выполнены на 100%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

11 дворов отремонтировали в Псковской области
В Великолукском районе отменены четыре очага по бешенству
На демонтаж аварийных зданий в Стругокрасненском районе выделят 2,5 млн рублей
Новости о погоде и запрете выхода на лёд были самыми цитируемыми у «Псковской правды» за неделю
На улице Новгородской в Пскове появилось освещение
Особую ценность представляет похищенная у псковской пенсионерки икона «Николая Чудотворца»
Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
В Пскове ведется подготовка контракта на строительство школы около «Электрона»
«Следуя инженерным идеям» – маршрут по следам научных и технических свершений

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку