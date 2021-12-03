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Общество

Вакцинация студентов и корректировка ограничительных мер стали главным событием ноября в Псковской области

3 декабря 2021 года, 14:45

3 декабря Псковское агентство информации опубликовало традиционную обзорную статью по итогам наиболее значимых и главных событий, которые произошли в Псковской области в ноябре. Главным событием прошедшего месяца стали вакцинация студентов и совещание губернатора региона Михаила Ведерникова с медицинскими сотрудниками, в ходе которого были скорректированы ограничительные меры.

Вакцинация студентов и корректировка ограничительных мер стали главным событием ноября в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Для составления ноябрьского рейтинга редакцией Псковского агентства информации были вновь приглашены эксперты, которые оценили по 10-балльной шкале значимость каждого произошедшего в Псковской области события.

Помимо корректировки противокоронавирусных ограничительных мер и вакцинации псковских студентов, в топ-5 событий месяца также вошли: «Введение в Псковской области QR-кодов», «Борис Елкин стал главой администрации Пскова», «Снежный коллапс» и «Аэропорт Пскова вышел на планку в 100 тысяч пассажиров».

О том, кого в следующем году ожидают в аэропортном комплексе Пскова, справился ли Борис Елкин с нелегкой ситуацией «снежного коллапса», хватает ли снегоуборочной техники в областном центре и изменится ли ценообразование билетов в 2022 году, читайте в материале ПАИ – «Как снег на голову. Главные события месяца глазами экспертов. Ноябрь 2021 года».

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