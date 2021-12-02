«Псковский мясокомбинат» продолжит выпуск своей продукции

Выпуск продукции, а также работу на псковских торговых точках продолжит «Псковский мясокомбинат». Об этом «Псковской правде» сообщил генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин.

По его словам, решение о продолжении деятельности компании и выпуске продукции было принято в ходе переговоров между руководством предприятия, его собственником и администрацией Псковской области. Также он отметил, что продолжат работу и фирменные магазины сети «Бизон».

Ранее ООО «Псковмясопром» направил уведомительное письмо своим основным партнерам о том, что с 1 декабря предприятие не сможет выполнять обязательства по заключенным договорам и прекращает поставки мясной продукции в связи с тяжелым положением. Позже директор Андрей Шушкин заявил «Псковской правде», что еще рано говорить о полном закрытии компании.