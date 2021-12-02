Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Псковский мясокомбинат» продолжит выпуск своей продукции

2 декабря 2021 года, 17:36

Выпуск продукции, а также работу на псковских торговых точках продолжит «Псковский мясокомбинат». Об этом «Псковской правде» сообщил генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин.

По его словам, решение о продолжении деятельности компании и выпуске продукции было принято в ходе переговоров между руководством предприятия, его собственником и администрацией Псковской области. Также он отметил, что продолжат работу и фирменные магазины сети «Бизон».

Ранее ООО «Псковмясопром» направил уведомительное письмо своим основным партнерам о том, что с 1 декабря предприятие не сможет выполнять обязательства по заключенным договорам и прекращает поставки мясной продукции в связи с тяжелым положением. Позже директор Андрей Шушкин заявил «Псковской правде», что еще рано говорить о полном закрытии компании.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Преподаватель ПсковГУ объяснила, почему «кеш» и «хештег» надо писать через «е»
До -5 градусов ожидается в Псковской области 3 декабря
«Псковская правда» выберет самый новогодний офис
Подъемник и вертикализатор появятся в псковской школе №47
На 60% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
В ближайшие сутки в Псковской области выпадет до 10 сантиметров снега
Александр Козловский: Партия «Новые люди» ищут свой путь
Плановую ротацию кадров проведут в псковском отделении «Единой России»
7 декабря Псковскую область вновь накроет снежный циклон

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку