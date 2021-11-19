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Общество

Глава «Псковмясопрома»: Говорить о том, что предприятие закрывается, преждевременно

19 ноября 2021 года, 16:57

Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил о том, что еще преждевременно говорить о закрытии предприятия. Об этом он сообщил корреспонденту «Псковской правды».

Глава «Псковмясопрома»: Говорить о том, что предприятие закрывается, преждевременно

Источник: pixabay.com

19 ноября ООО «Псковмясопром» разослал письмо за подписью руководителя предприятия о прекращении с 1 декабря выпуска продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Основными причинами выступили пандемия коронавирусной инфекции, рост цен на закупаемое сырье, затраты на логистику и оплату коммунальных услуг, а также отсутствие мер государственной поддержки.

Андрей Шукшин в беседе с корреспондентом «Псковской правды» сообщил, что письмо направлялась основным партнерам предприятия с целью уведомления их о том, что ООО «Псковмясопром», возможно, не сможет выполнить свои обязательства по заключенным договорам. Гендиректор также отметил, что на данный момент решение о прекращении выпуска продукции еще не принято, однако он не исключает такого развития событий.

По словам Андрея Шукшина, ранее размещалась информация о продаже предприятия, но пока данным предложением никто не заинтересовался.

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