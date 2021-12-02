Подъемник и вертикализатор появятся в псковской школе №47

В средней школе №47 города Пскова в скором времени в ходе зонирования помещений установят вертикализатор и подъемник. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Эти вопросы он поручил проработать для скорейшего решения.

По его словам, в настоящее время в данной школе реализуется совместный с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области уникальный проект – «Первый раз в особый класс». В рамках него на базе образовательного учреждения открыты три специализированных класса для особых детей. В частности, для детей с тяжелыми нарушениями развития и для детей-инвалидов.

«Очень важно, что такие ребята посещают именно общеобразовательную, а не специальную школу, ведь у них появляется больше возможностей для социализации и адаптации к жизни», – отметил Борис Елкин и уточнил, что на данный момент в таких классов уже обучаются 15 детей.

В специализированных классах школьников знакомят с окружающим миром, развивают способности взаимодействовать с ним, а также учат ухаживать за собой. Для каждого ребенка составлена отдельная индивидуальная программа развития.

«С детьми работают учителя начальных классов, тьюторы, дефектологи, логопеды, психологи, учителя адаптивной физкультуры», – уточнил глава администрации Пскова Борис Елкин.