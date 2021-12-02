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Общество / Образование

Четыре школы построят на приграничных территориях Псковской области

2 декабря 2021 года, 12:37

Четыре новые школы построят в четырех приграничных районах для решения проблемы модернизации инфраструктуры в образовательных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. председателя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова.

Четыре школы построят на приграничных территориях Псковской области

Фото: pixabay

Новые школы появятся в районах, расположенных рядом с границами Эстонии и Латвии. Для их постройки потребуется примерно 1,2 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности поддержать регион в модернизации социальной инфраструктуры приграничных муниципальных образований в Псковской области. В 80% учреждений соцсферы в Пыталовском, Гдовском, Печорском, Себежском районах, по заявлению региональных властей, необходимо провести капитальный ремонт и реконструкцию.

«Они появятся в городе Себежском и в Пыталовском районах, которые находятся вблизи границы с Латвией, а также в моногороде Печоры и в городе Гдове, которые расположены вблизи границы с Эстонией», – рассказал Андрей Ермаков. Он также добавил, что уже сформировано соответствующее поручение президента РФ в адрес правительства страны.

«Дорожные карты подготовлены, земельные участки для строительства школ в районах также подготовлены», – поделился и.о. председателя комитета по образованию Псковской области.

Ранее глава региона Михаил Ведерников доложил президенту о состоянии лингвистической гимназии, которая является единственным образовательным учреждением в России, в котором обучаются дети малочисленного народа сету. В этом году зданию 150 лет и оно нуждается в капремонте.

Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Его цель – ввести Россию в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

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