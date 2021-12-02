Нетипичные симптомы коронавируса назвала псковский пульмонолог

Нетипичные симптомы коронавируса назвала заведующая отделением пульмонологии инфекционной больницы Марина Керман в беседе с корреспондентом «Псковской правды». По ее словам, пациенты могут переносить коронавирус очень легко, однако иметь необычные симптомы. Например, потерю зрения или волос, ухудшение памяти.

Марина Керман и сама пережила подобное течение коронавируса. «Несмотря на то, что я каждый день сталкиваюсь с заболеванием и вижу, как болеют люди, в тот день, когда я заболела, я подумала - у меня банальная аллергия», - отметила медик.

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Среди симптомов у нее были насморк, слезотечение и выраженная общая слабость. На аллергическую реакцию указывало все, кроме слабости. Тогда Керман сдала ПЦР-тест, который дал положительный результат. «И кажется, что можно радоваться, так как ковид переносился так легко. Но в момент заболевания у меня резко, за один день (я даже помню этот момент) ослабло зрение. Прошло уже больше года, но зрение так до конца и не восстановилось...» - поделилась врач. Многие пациенты, по ее словам, борются с выпадением волос, с потерей или притуплением обоняния. Последнее можно исправить с помощью тренинга с эфирными маслами: нужно взять флакончик и осторожно вдыхать аромат, одновременно вспоминая, как он «звучит». «Но ароматы использовать нужно только те, которые уже были знакомы. Можно брать любой парфюм или другой знакомый запах», - пояснила медик.

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