Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
3

Общество / Здоровье

Нетипичные симптомы коронавируса назвала псковский пульмонолог

2 декабря 2021 года, 09:53

Нетипичные симптомы коронавируса назвала заведующая отделением пульмонологии инфекционной больницы Марина Керман в беседе с корреспондентом «Псковской правды». По ее словам, пациенты могут переносить коронавирус очень легко, однако иметь необычные симптомы. Например, потерю зрения или волос, ухудшение памяти.

Нетипичные симптомы коронавируса назвала псковский пульмонолог
Марина Керман
Фото из соцсете
Марина Керман и сама пережила подобное течение коронавируса. «Несмотря на то, что я каждый день сталкиваюсь с заболеванием и вижу, как болеют люди, в тот день, когда я заболела, я подумала - у меня банальная аллергия», - отметила медик.

Читайте также
Псковский пульмонолог рассказала об особенностях течения коронавируса у больных с «фоновыми» заболеваниями
Среди симптомов у нее были насморк, слезотечение и выраженная общая слабость. На аллергическую реакцию указывало все, кроме слабости. Тогда Керман сдала ПЦР-тест, который дал положительный результат.

«И кажется, что можно радоваться, так как ковид переносился так легко. Но в момент заболевания у меня резко, за один день (я даже помню этот момент) ослабло зрение. Прошло уже больше года, но зрение так до конца и не восстановилось...» - поделилась врач.

Многие пациенты, по ее словам, борются с выпадением волос, с потерей или притуплением обоняния. Последнее можно исправить с помощью тренинга с эфирными маслами: нужно взять флакончик и осторожно вдыхать аромат, одновременно вспоминая, как он «звучит». «Но ароматы использовать нужно только те, которые уже были знакомы. Можно брать любой парфюм или другой знакомый запах», - пояснила медик.

Читайте также
Псковский пульмонолог: Привитые от ковида пациенты легче переносят болезнь
Также, переболевшие коронавирусом жалуются на проблемы с памятью. «Есть пациенты, которые страдают от этого уже на протяжении года. Знакомому медработник пришлось завести ежедневник, чтобы ничего не забывать», - рассказала Марина Керман.

Ещё один распространенный побочный эффект — это депрессия. «Понятно, что любой из нас, когда переносит даже легкую ОРВИ, вряд ли будет в хорошем настроении. Но на фоне ковида мы замечаем, что многие пациенты становятся агрессивными по отношению к родственникам, к медработникам, даже к соседям по палате», - подчеркнула Марина Керман. Она добавила, что в этих случаях приходится обращаться к медицинскому психологу, который есть в штате инфекционной больницы.

Такие состояния, по словам врача, могут продолжаться даже после выздоровления. Часто переболевшие наблюдаются у психотерапевтов, а иногда - у психиатров.

Марина Керман напомнила, что типичными симптомами коронавируса являются высокая температура, выраженная общая слабость, повышенная потливость, сухой кашель, одышка. При таком течении болезни необходимо сразу обращаться к врачу, потому что есть риск, что в организме развивается пневмония.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Глава псковского Роспотребнадзора рассказал, при каких условиях можно провести корпоратив
Вопросы к губернатору от псковичей собирают в колл-центре
Студентов-заочников без прививок не вызовут на сессии в псковские вузы
Главный санитарный врач Псковской области объяснил, почему не вводится локдаун
Четыре школы построят на приграничных территориях Псковской области
Памятник, посвященный подвигу бойцов НКВД и воинов-саперов, устанавливают в Пскове
Почти 247 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области
189 жителей Псковской области заболели коронавирусом 1 декабря
Сильный снегопад ожидается в Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
12:19 02.12.2021

Доктор, в вашей больнице умирают по четыре-восемь человек в сутки. Лучше бы их спасать,чем о выпавших волосах рассказывать. Никто не ослеп, кто жив после коронной болезни, да и умерших нет на большом предприятии. От химиотерапии лысеют,затем отрастают волосы. Статья в международном журнале Ланцет от 29 октября 2021 года совсем не пользу ковидвакцинации.Всё одинаково,что уколотые,что неуколотые болеют,так же переносят болезнь, так же заражают и заражаются .Один бонус от укола,по мнению авторов..

Бабулечка
12:27 02.12.2021

...единственным бонусом вакцинации является более быстрое снижение вирусной нагрузки,незначительно быстрее могут выздороветь вакцинированные,по мнению авторов статьи в журнале Ланцет от 29.10.2021г. Так почему же умирают вакцинированные, доктор? Честно расскажите.Только 31 дек.2022 г.закончится третья фаза исследований этих препаратов, затем испытания будут проводить на беременных и детях. А их уже ширяют, это как?!

Дедуля
13:36 02.12.2021

Бабуля , я же говорю , займись уже чем то полезным

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Студентов-заочников без прививок не вызовут на сессии в псковские вузы
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера
Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях
Нетипичные симптомы коронавируса назвала псковский пульмонолог
Нестерук: Есть надежда, что омикрон протекает легче дельта-штамма коронавируса

Посмотреть весь сюжет

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку