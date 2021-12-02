Нетипичные симптомы коронавируса назвала псковский пульмонолог

Нетипичные симптомы коронавируса назвала заведующая отделением пульмонологии инфекционной больницы Марина Керман в беседе с корреспондентом «Псковской правды». По ее словам, пациенты могут переносить коронавирус очень легко, однако иметь необычные симптомы. Например, потерю зрения или волос, ухудшение памяти.
Среди симптомов у нее были насморк, слезотечение и выраженная общая слабость. На аллергическую реакцию указывало все, кроме слабости. Тогда Керман сдала ПЦР-тест, который дал положительный результат.
«И кажется, что можно радоваться, так как ковид переносился так легко. Но в момент заболевания у меня резко, за один день (я даже помню этот момент) ослабло зрение. Прошло уже больше года, но зрение так до конца и не восстановилось...» - поделилась врач.
Многие пациенты, по ее словам, борются с выпадением волос, с потерей или притуплением обоняния. Последнее можно исправить с помощью тренинга с эфирными маслами: нужно взять флакончик и осторожно вдыхать аромат, одновременно вспоминая, как он «звучит». «Но ароматы использовать нужно только те, которые уже были знакомы. Можно брать любой парфюм или другой знакомый запах», - пояснила медик.
Также, переболевшие коронавирусом жалуются на проблемы с памятью. «Есть пациенты, которые страдают от этого уже на протяжении года. Знакомому медработник пришлось завести ежедневник, чтобы ничего не забывать», - рассказала Марина Керман.
Ещё один распространенный побочный эффект — это депрессия. «Понятно, что любой из нас, когда переносит даже легкую ОРВИ, вряд ли будет в хорошем настроении. Но на фоне ковида мы замечаем, что многие пациенты становятся агрессивными по отношению к родственникам, к медработникам, даже к соседям по палате», - подчеркнула Марина Керман. Она добавила, что в этих случаях приходится обращаться к медицинскому психологу, который есть в штате инфекционной больницы.
Такие состояния, по словам врача, могут продолжаться даже после выздоровления. Часто переболевшие наблюдаются у психотерапевтов, а иногда - у психиатров.
Марина Керман напомнила, что типичными симптомами коронавируса являются высокая температура, выраженная общая слабость, повышенная потливость, сухой кашель, одышка. При таком течении болезни необходимо сразу обращаться к врачу, потому что есть риск, что в организме развивается пневмония.