Псковский пульмонолог рассказала об особенностях течения коронавируса у больных с «фоновыми» заболеваниями

По её словам, в медучреждении наблюдается много пациентов после перенесенного инсульта. Для этого в штате имеются кардиолог и невролог. В случае необходимости эти специалисты назначают больным дополнительную терапию.

При сопутствующих заболеваниях коронавирус протекает сложнее, отметила Марина Керман. «Ковид поражает сосуды всего организма, а не только легких. Ситуация осложняется, когда у человека уже имеется заболевание. Получаются качели: и ковид наносит серьезный ущерб, и идет декомпенсация каких-либо хронических заболеваний. Часто у пациентов бывают гипертонические кризы», - подчеркнула врач.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы процесс выздоровления от коронавируса может длиться и неделю, и десять дней. А иногда пациенты могут больше месяца бороться с последствиями, которые оставляет инфекция. «Это, например, долго разрешающаяся пневмония, которая сопровождается дыхательной недостаточностью. Иногда пациенты не выдерживают и требуют перевести их домой — на использование кислородных концентраторов. Этот прибор в домашних условиях поддерживает нормальный уровень кислорода в крови. Пациенты могут им пользоваться на протяжении трех месяцев, а иногда и больше», - уточнила пульмонолог.

Марина Керман также отметила, что в зоне риска по коронавирусу находятся пациенты с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. При этом не важно, когда эти заболевания проявились — недавно, 10 или 20 лет назад. Если есть какой-то фон, например, инсульт или инфаркт, такие пациенты требуют повышенного внимания.

«Как раз недавно выписывала бабушку. У нее пневмонии не было, просто подтвержденный ковид на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, проблем с легкими. Соответственно, она находилась на госпитализации больше недели — мы наблюдали, чтобы не было падения сатурации, чтобы не появилась пневмония. В итоге анализы были неплохие и дышит бабушка хорошо, без кислородной поддержки, а значит - можно ее выписывать», - поделилась Марина Керман.