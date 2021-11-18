Псковский пульмонолог: Привитые от ковида пациенты легче переносят болезнь

Привитые от коронавирусной инфекции пациенты заметно легче переносят эту болезнь, рассказала Марина Керман, заведующая отделением пульмонологии Псковской областной инфекционной больницы. «У нас был пациент, которые поступил с семидесятипроцентным поражением легких, но уже на второй день не нуждался в кислородной поддержке и выписался на 6-й день», - рассказала она.

«Я работаю в красной зоне с начала пандемии. И всем своим друзьям и знакомым твержу, что невакцинированные болеют тяжелее. Вакцинированные выписываются быстрее, меньше процент поражения, не кислородозависимые. Помогает их иммунитет, выздоровление быстрее наступает», - пояснила Марина Керман.

Между тем, по ее словам, сейчас в отделении пульмонологии областной инфекционной больницы из 10 пациентов вакцинирован, как правило, только один. «Как правило, говорят, что не успели привиться, или заявляют: «Вы что, я никогда не прививаюсь!» Но к концу лечения обязательно спрашивают, скоро ли можно будет вакцинироваться», - рассказала врач.

Марина Керман также напомнила, что 18 ноября отмечается Всемирный день борьбы с курением. Она добавила, что это повод «хотя бы на день отказаться от этой привычки», отметив, что страдающие хронической обструктивной болезнью лёгких [заболевание, важным фактором риска развития которого является воздействие табачного дыма - «ПП»] пациенты тяжелее переносят ковид.