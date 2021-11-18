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Общество / Здоровье

Псковский пульмонолог: Привитые от ковида пациенты легче переносят болезнь

18 ноября 2021 года, 10:13

Привитые от коронавирусной инфекции пациенты заметно легче переносят эту болезнь, рассказала Марина Керман, заведующая отделением пульмонологии Псковской областной инфекционной больницы. «У нас был пациент, которые поступил с семидесятипроцентным поражением легких, но уже на второй день не нуждался в кислородной поддержке и выписался на 6-й день», - рассказала она.

Псковский пульмонолог: Привитые от ковида пациенты легче переносят болезнь
Марина Керман
Фото из соцсетей
«Я работаю в красной зоне с начала пандемии. И всем своим друзьям и знакомым твержу, что невакцинированные болеют тяжелее. Вакцинированные выписываются быстрее, меньше процент поражения, не кислородозависимые. Помогает их иммунитет, выздоровление быстрее наступает», - пояснила Марина Керман.

Между тем, по ее словам, сейчас в отделении пульмонологии областной инфекционной больницы из 10 пациентов вакцинирован, как правило, только один. «Как правило, говорят, что не успели привиться, или заявляют: «Вы что, я никогда не прививаюсь!» Но к концу лечения обязательно спрашивают, скоро ли можно будет вакцинироваться», - рассказала врач.

Марина Керман также напомнила, что 18 ноября отмечается Всемирный день борьбы с курением. Она добавила, что это повод «хотя бы на день отказаться от этой привычки», отметив, что страдающие хронической обструктивной болезнью лёгких [заболевание, важным фактором риска развития которого является воздействие табачного дыма - «ПП»] пациенты тяжелее переносят ковид.

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Комментарии

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Бабулечка
13:38 18.11.2021

А если вакцинированный человек находится на больничном более двух месяцев,с подтверждённым ковидом именно после прививки, да ещё успел полежать в больнице, да ещё дало осложнение на ноги,это тоже лёгкое течение и лёгкое выздоровление?! Артист Валерий Гсркалин ,трижды вакцинированный, до сих пор в реанимации.. ,таких примеров множество.. ,и очень печальных. А могли бы и не заболеть,жить ... А переболевший ковидом имеет естественный иммунитет, это ценно.

Бабулечка
14:02 18.11.2021

Кому,как не врачам, необходимо бороться с расширением списка по медотводу .Очень много больных с аутоимунными, сердечно-сосудистыми,онкологическими заболеваниями , им нет медотвода.. Это о чём говорит? Со слов Александра Саверского, который возглавляет Лигу защитников прав пациентов, -Медицина становится карательной, об этом он заявил ещё в начале ковидистории. Медотвод только для тех,кто когда то имел отёк Квинке, но и это ещё выбить надо человеку,со скандалом.Как можно доверять экспер.уколам?

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