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Политика

Сильный снегопад ожидается в Псковской области

2 декабря 2021 года, 09:39

Днем 2 декабря местами в Псковской области ожидается  сильный снегопад, который будет длится в том числе в течение ночи 3 декабря. Об этом сообщает официальный  Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр. Вечером 2 декабря по югу области он будет с мокрым снегом.

Сильный снегопад ожидается в Псковской области

Фото: pixabay

В Псковской области уже был сильный снег 29 и 30 ноября. По данным Псковского гидрометцентра, в прошлый раз за первые сутки выпала треть месячной нормы осадков, в связи с чем снежный покров превысил 20 сантиметров.

К 22:00 1 декабря в результате отключения электроснабжения в Псковской области без света всё ещё оставались почти 500 человек в 97 населённых пунктах. Бригады энергетиков активно отрабатывают отключения. Утром 1 декабря почти 6 тыс. человек в 800 населенных пунктах оставались без света.

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