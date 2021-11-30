20 сантиметров снега выпало в Псковской области за сутки

В Псковской области за сутки выпало 20 сантиметров снега. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. «Это в среднем по области, где-то выпало снега меньше, например, в Великих Луках, где-то больше», - пояснила она.

Она добавила, что снег будет ещё идти в течение дня 30 ноября, снежный покров может увеличиться ещё на 10 сантиметров.

В Пскове выпали 17 миллиметров осадков [количество воды на один квадратный метр, для подсчёта снег растапливают -прим. ред.]: 10 — за день 29 ноября и 7 — с 21:00 29 ноября до 9:00 30 ноября.

По словам Талы Нещадимовой, за сутки в регионе выпала норма осадков для третьей декады или треть месячной нормы ноября. «Это не трагедия, это норма. У нас бывает ситуация, когда мы видим, что такого явления не было 100 лет, но это не тот случай. У нас часто зима наступает резко, например, в 2011 и 2012 годах так было»,- подчеркнула глава псковского гидрометцентра.

Она отметила, что пока температура воздуха будет отрицательной, до 3 декабря потепления не ожидается.