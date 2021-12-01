На более 100 площадках в Псковской области пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет в России в день Неизвестного солдата, 3 декабря. Для проведения тестирования в Псковской области зарегистрированы более 100 площадок, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В рамках акции участникам будет предложено проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на 30 тестовых вопросов по различным событиям трагичного этапа в истории страны за отведенное время – 30 минут. Помимо очного прохождения, тест также можно будет пройти в специализированной форме на сайте проекта, доступ к которому будет открыт на протяжении всего дня 3-го декабря.

Организаторами международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» выступают молодежные парламенты России и Российское военно-историческое общество. Данный проект направлен на сохранение и поддержание исторической грамотности о Великой Отечественной войне, а также на просвещение молодежи.