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Общество

На более 100 площадках в Псковской области пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

1 декабря 2021 года, 19:36

Традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет в России в день Неизвестного солдата, 3 декабря. Для проведения тестирования в Псковской области зарегистрированы более 100 площадок, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

На более 100 площадках в Псковской области пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Фото: сайт «Большая история»

В рамках акции участникам будет предложено проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на 30 тестовых вопросов по различным событиям трагичного этапа в истории страны за отведенное время – 30 минут. Помимо очного прохождения, тест также можно будет пройти в специализированной форме на сайте проекта, доступ к которому будет открыт на протяжении всего дня 3-го декабря.

Организаторами международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» выступают молодежные парламенты России и Российское военно-историческое общество. Данный проект направлен на сохранение и поддержание исторической грамотности о Великой Отечественной войне, а также на просвещение молодежи.

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