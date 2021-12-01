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Экономика / ЖКХ

Владимир Путин поддержал новую программу расселения аварийного жилья

1 декабря 2021 года, 19:19

Президент России Владимир Путин одобрил новую программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Благодаря данной программе в новое комфортное жилье переедут свыше 600 тысяч россиян.

Владимир Путин поддержал новую программу расселения аварийного жилья

Фото: Дарья Хваткова

По словам вице-премьера, Правительство РФ комплексно подходит к вопросам решения актуальных проблем в жилищной сфере. В частности, особое внимание уделяется расселению аварийного жилищного фонда, обеспечению жильем льготных категорий граждан, а также поддержке представителей строительной отрасли и ипотечных заемщиков.

В Псковской области на сегодняшний день ведется активная планомерная работа в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Строительство нового жилья – основная стратегия Псковской области сегодня. До 2025 года планируется расселение 201 многоквартирного аварийного дома. Финансирование на проведение мероприятий выделяется из федерального и регионального бюджетов», – отметил первый заместитель председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Александр Овчинников. Он подчеркнул, что в рамках мероприятий программы расселения аварийного жилья около 2 тыс. 800 человек до конца 2024 года получат комфортные и безопасные условия проживания.

За 2021 год в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Псковской области уже расселено 2 тыс. кв. метров площади аварийного жилья. 186 семей с 2019 года отметили новоселье в новых комфортных условиях.

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