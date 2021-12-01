Владимир Путин поддержал новую программу расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин одобрил новую программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Благодаря данной программе в новое комфортное жилье переедут свыше 600 тысяч россиян.

По словам вице-премьера, Правительство РФ комплексно подходит к вопросам решения актуальных проблем в жилищной сфере. В частности, особое внимание уделяется расселению аварийного жилищного фонда, обеспечению жильем льготных категорий граждан, а также поддержке представителей строительной отрасли и ипотечных заемщиков.

В Псковской области на сегодняшний день ведется активная планомерная работа в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Строительство нового жилья – основная стратегия Псковской области сегодня. До 2025 года планируется расселение 201 многоквартирного аварийного дома. Финансирование на проведение мероприятий выделяется из федерального и регионального бюджетов», – отметил первый заместитель председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Александр Овчинников. Он подчеркнул, что в рамках мероприятий программы расселения аварийного жилья около 2 тыс. 800 человек до конца 2024 года получат комфортные и безопасные условия проживания.

За 2021 год в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Псковской области уже расселено 2 тыс. кв. метров площади аварийного жилья. 186 семей с 2019 года отметили новоселье в новых комфортных условиях.