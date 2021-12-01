В 2022 году в ПсковГУ появится новая цифровая библиотека

Цифровая библиотека появится в Псковском государственном университете к лету 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Новая цифровая библиотека позволит студентам псковского университета из одного открытого пространства иметь доступ к любой научной литературе вне зависимости от направления своего обучения. Кроме того, благодаря данному нововведению заказать необходимые книги можно будет не только у традиционной стойки с оператором, но и через электронную цифровую систему или специальный автомат.

«Библиотека, которую мы собираемся открыть, - это библиотека нового, прежде всего, для университета, формата», – отметил начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев и подчеркнул, что планируется создание именно билингвальной библиотеки, которая будет рассчитана на работу минимум на двух языках, русском и английском.

На данный момент уже закупается необходимое оборудование для цифровой университетской библиотеки. В частности, приобретается мебель для зонирования различных зон и организации коворкинг-пространства. Также для библиотеки будут закуплены современные проекторы и компьютерное оборудование, с помощью которого студенты смогут получить доступ к электронно-библиотечной системе и другим необходимым ресурсам.

Сергей Куклев подчеркнул, что университетская библиотека будет входить в общую структуру сервисов Пскова. «В связи с этим возникает вопрос поиска места, поскольку мы понимаем, что в зданиях вуза действует пропускной режим. Планируется разместить библиотеку в корпусе на улице Льва Толстого, обеспечив к ней отдельный доступ, который не связан с проходом в учебное заведение», – отметил начальник управления стратегического развития ПсковГУ.

Он также уточнил, что университетская библиотека будет тем рабочим пространством, в котором студенты смогут работать индивидуально или в групповом формате. «Все то, что необходимо для современной актуальной подготовки к занятиям, проектной деятельности и ликвидации информационного дефицита, - можно будет сделать в нашей библиотеке», – отметил Сергей Куклев.

Создание новой цифровой библиотеки в Псковском государственном университете ведется в рамках программы «Приоритет-2030».