В рамках встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая проходит в региональной администрации 30 ноября, победители акции «Губернаторский дневник» позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В процессе телефонного разговора ребята поинтересовались у сити-менеджера города о ходе строительства ФОКОТа у школы №20. Также в рамках встречи участники акции посетили кабинет главы региона и подписали несколько важных документов с помощью планшета.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил победителей акции и их родителей и отметил, что в ходе встречи, которое проходило в формате чаепития, учащиеся рассказали о себе, своих успехах и достижениях, интересах, а также задали интересующие их вопросы. По словам главы региона, без родительской любви, заботы и вклада ничего бы этого не было.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что несколько школьниц хотят связать свою жизнь с медициной, что, во многом, говорит о серьезности намерений. «Мы сделаем все, чтобы эта работа была хорошей, уважаемой и оплачиваемый», – отметил глава региона и напомнил о том, что в Псковскую область благодаря поддержке президента России Владимира Путина было закуплено медицинское оборудование на 500 млн рублей.

Акция «Губернаторский дневник» проводится газетой «Комсомольская правда – Псков» начиная с 2014 года. В текущем году победители были определены уже в восьмой раз.

