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Общество / Образование

Победители акции «Губернаторский дневник» позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину

30 ноября 2021 года, 15:48

В рамках встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая проходит в региональной администрации 30 ноября, победители акции «Губернаторский дневник» позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Победители акции «Губернаторский дневник» позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину

Фото: ПАИ

В процессе телефонного разговора ребята поинтересовались у сити-менеджера города о ходе строительства ФОКОТа у школы №20. Также в рамках встречи участники акции посетили кабинет главы региона и подписали несколько важных документов с помощью планшета.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, поблагодарил победителей акции и их родителей и отметил, что в ходе встречи, которое проходило в формате чаепития, учащиеся рассказали о себе, своих успехах и достижениях, интересах, а также задали интересующие их вопросы. По словам главы региона, без родительской любви, заботы и вклада ничего бы этого не было.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что несколько школьниц хотят связать свою жизнь с медициной, что, во многом, говорит о серьезности намерений. «Мы сделаем все, чтобы эта работа была хорошей, уважаемой и оплачиваемый», – отметил глава региона и напомнил о том, что в Псковскую область благодаря поддержке президента России Владимира Путина было закуплено медицинское оборудование на 500 млн рублей.

Акция «Губернаторский дневник» проводится газетой «Комсомольская правда – Псков» начиная с 2014 года. В текущем году победители были определены уже в восьмой раз.

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