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Общество / Образование

Участники акции «Губернаторский дневник» встретились с Михаилом Ведерниковым

30 ноября 2021 года, 15:12

16 школьников, которые приняли участие в акции «Губернаторский дневник», а также их родители 30 ноября встретились с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Встреча с главой региона началась в 14.00.

Участники акции «Губернаторский дневник» встретились с Михаилом Ведерниковым

Фото: ПАИ

Акция «Губернаторский дневник» ежегодно проводится газетой «Комсомольская правда – Псков» начиная с 2014 года. В этом году она пройдет уже в восьмой раз.

Летом текущего года, 1 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с 14 победителями региональной акции за 2019-2020 учебные года. В срок награждение провести не удалось из-за неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условий. С целью разделение потока школьников, победивших в «Губернаторском дневнике», было принято решение о проведении награждения 16 победителей акции 2020-2021 года в ноябре 2021 года.

На встрече с губернатором Псковской области, которая проходит в региональной администрации в формате чаепития, победившие школьники задали вопросы Михаилу Ведерникову про семью, детство и хобби. Также они смогли поработать в его кабинете. Ребята подписали несколько документов с помощью планшета и позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину, задав ему вопрос о строящемся ФОКОТе у школы №20.

Участники акции «Губернаторский дневник» встретились с Михаилом Ведерниковым

Фото: ПАИ

На мероприятие школьники пришли со своими дневниками, в которых губернатор традиционно оставил свой автограф и написал пожелания. Также ребята смогли посидеть в кресле главы региона и загадать желания. После встречи участники акции «Губернаторский дневник» вместе с родителями направятся на экскурсию в «Кванториум» в сопровождении представителей комитета по образованию Псковской области.

Акция «Губернаторский дневник» заключается в том, что школьники в течение всего учебного года стремятся получить больше пятерок. Победителями в трех возрастных группах (2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы) становятся те ученики, которые в триместрах набрали наибольшее количество отличных оценок и которые имеют активную жизненную позицию и разносторонние интересы. Лучшие принимают участие во встрече с губернатором Псковской области.

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