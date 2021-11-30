Участники акции «Губернаторский дневник» встретились с Михаилом Ведерниковым

16 школьников, которые приняли участие в акции «Губернаторский дневник», а также их родители 30 ноября встретились с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Встреча с главой региона началась в 14.00.

Акция «Губернаторский дневник» ежегодно проводится газетой «Комсомольская правда – Псков» начиная с 2014 года. В этом году она пройдет уже в восьмой раз.

Летом текущего года, 1 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с 14 победителями региональной акции за 2019-2020 учебные года. В срок награждение провести не удалось из-за неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условий. С целью разделение потока школьников, победивших в «Губернаторском дневнике», было принято решение о проведении награждения 16 победителей акции 2020-2021 года в ноябре 2021 года.

На встрече с губернатором Псковской области, которая проходит в региональной администрации в формате чаепития, победившие школьники задали вопросы Михаилу Ведерникову про семью, детство и хобби. Также они смогли поработать в его кабинете. Ребята подписали несколько документов с помощью планшета и позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину, задав ему вопрос о строящемся ФОКОТе у школы №20.