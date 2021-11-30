Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Карантин по АЧС сняли в Островском районе

30 ноября 2021 года, 13:55

С территории производственной зоны, на которой располагаются помещения для разведения и содержания свиней ООО «Идаванг» в деревне Малая Губа Островского района, а также с территории зоны наблюдения и угрожаемой зоны сняли карантин по АЧС.

Чтобы ликвидировать очаг, провели полную очистку и три этапа дезинфекции на его территории, наблюдение за состоянием домашних свиней в зоне наблюдения, регулирование численности кабанов и т.д.

Данный очаг АЧС был последним на территории Псковской области. Сейчас активных очагов АЧС в регионе не зафиксировано.

На 180 дней на территории очага сохранятся ограничения на вывоз продукции, прописанные в Указе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участники акции «Губернаторский дневник» встретились с Михаилом Ведерниковым
Спецтехника псковских теплосетей принимает участие в уборке снега
Россельхозбанк научил участников конкурса «Вкусы России» продвигать свои бренды по всей стране
Почти 200 кг мёда для петербуржцев изъяли в Псковской области
Нестерук: Есть надежда, что омикрон протекает легче дельта-штамма коронавируса
Очаг XI века обнаружили Псковские археологи
Псковские депутаты приняли областной бюджет 2022 года в первом чтении
Снегопад не вызвал рост ДТП на дорогах Пскова
Авиарейс из Пскова в Москву отменен из-за погодных условий

Комментарии

Авторизация
No comments
Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку
Миллион перемен

Общество / Образование
25 ноября 09:07

Миллион перемен

Как юные псковичи стали миллионерами благодаря упорству и таланту
Не последний герой

Общество
24 ноября 09:22

Не последний герой

Что обнаружили на территории Себежского укрепрайона псковские десантники