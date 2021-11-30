Карантин по АЧС сняли в Островском районе

С территории производственной зоны, на которой располагаются помещения для разведения и содержания свиней ООО «Идаванг» в деревне Малая Губа Островского района, а также с территории зоны наблюдения и угрожаемой зоны сняли карантин по АЧС.

Чтобы ликвидировать очаг, провели полную очистку и три этапа дезинфекции на его территории, наблюдение за состоянием домашних свиней в зоне наблюдения, регулирование численности кабанов и т.д.

Данный очаг АЧС был последним на территории Псковской области. Сейчас активных очагов АЧС в регионе не зафиксировано.

На 180 дней на территории очага сохранятся ограничения на вывоз продукции, прописанные в Указе.