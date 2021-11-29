10-12 сантиметров снега выпадет в Псковской области в ближайшие сутки

В Псковской области за вечер 29 ноября и в течение дня 30 ноября выпадет порядка 10-12 сантиметров снега. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Она отметила, что с учётом уже прошедших осадков снежный покров увеличится на 10-15 сантиметров. В частности, в Пскове уже выпало 3 сантиметра снега.

«29 и 30 ноября в Псковской области может выпасть от 7 до 20 миллиметров осадков. Это уже называется сильный снег», - сказала Тала Нещадимова. Она пояснила, что снежный покров измеряется в сантиметрах, а количество осадков в миллиметрах. Для этого снег топят и подсчитывают количество воды на один квадратный метр.

Высота снежного покрова в районах Псковской области будет разной: это зависит от того, какой снег идёт. «В центральных районах и северных сейчас падает сухой снег, он пушистый, а в южных пока идёт мокрый снег, который ложится плотнее, но уже к ночи перейдёт в сухой. Это будет настоящий красивый снег», - заявила Тала Нещадимова.

Она добавила, что как ожидается, зимняя погода сохранится в Псковской области до 8 декабря.