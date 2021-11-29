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Общество

В уборке Пскова от снега задействованы примерно 30 единиц техники

29 ноября 2021 года, 16:48

Около 30 единиц дорожной техники задействованы в уборке улиц Пскова от снега. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. В их числе грейдеры, тракторы, комбинированные и снегоуборочные машины, погрузчики и ручные бригады.

В уборке Пскова от снега задействованы примерно 30 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В рамках первого этапа была произведена обработка городских улиц противогололедными материалами, которые позволят предотвратить образование наледи. После этого подрядная организация начала очищать от снега проезжую часть и тротуары Пскова.

Уборка улиц Пскова от снега находится на личном контроле главы администрации Бориса Елкина. «Каждый час подрядчики отчитываются о проводимых работах и состоянии улично-дорожной сети. Присылают фотографии и видео с закрепленных за ними объектов», – отметил он.

В уборке Пскова от снега задействованы примерно 30 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Кроме того, Борис Елкин призвал жителей города быть внимательными и аккуратными при передвижении по городу и отметил, что с 29 по 30 ноября в Пскове прогнозируется сильный снегопад, в ходе которого ожидается выпадение месячной нормы осадков. По его словам, для устранение последствий непогоды будет увеличено количество спецтехники.

Также глава администрации отметил, что первостепенно уборка от снега начинается с наиболее востребованных дорог и основных магистралей. Далее спецтехника приступает к проулкам и второстепенным улицам, а также пешеходных зон.

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