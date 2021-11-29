Ректор рассказала, как для студентов ПсковГУ пройдет зимняя сессия

Как студенты будут сдавать сессию в этом году, рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online».

До 10 декабря (начало сессии), сообщает Наталья Ильина, студенты должны привиться первым компонентом вакцины от ковида, и до 10 января – вторым. Ректор надеется, что процент вакцинированных вырастет, в таком случае сессию можно будет провести очно.

Наталья Ильина поделилась, что вуз практикует новый формат работы — гибридный, когда преподаватель работает одновременно с присутствующими в аудитории и слушающими лекцию онлайн через личный кабинет.

«95% преподавателей сделали прививки, требовать от них работать в гибридном режиме мы не будем. Ребята будут заниматься в дистанционном формате с элементами самостоятельной работы. Преподаватели будут заниматься с теми, кто находится в аудитории», – сообщила Ильина.

Ректор также напомнила, что студентов, которые не привились, из университета не отчисляют. Федеральный госстандарт дает возможность реализовывать очное обучение в смешанном и дистанционном форматах. В случае, если студент не захочет проходить вакцинацию, он может уйти на дистант.