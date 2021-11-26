Борис Елкин утверждён на должность главы администрации Пскова. Его назначение согласовали депутаты Псковской городской Думы на сессии 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также в бюллетень для тайного голосования была включена кандидатура первого заместителя директора Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Ивана Родионова, который не набрал нужного количества голов.

Глава Пскова Елена Полонская поздравила Борис Елкина с избранием от лица всего депутатского корпуса.

Борис Елкин поблагодарил парламентариев. «Впереди нас ждёт большая работа на благо города, на благо граждан. У нас потрясающий город и будет ещё лучше», - заявил он.

Ранее состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Пскова. По его итогам Борис Елкин получил максимально возможное количество баллов — 30, Иван Родионов — 19. Третий претендент - директор Специализированной службы города Сергей Федоров — выбыл из борьбы на стадии рассмотрения документов.

Должность главы администрации города освободилась после ухода Александра Братчикова. Он по итогам сентябрьских выборов получил мандат депутата Псковского областного Собрания. Исполняющим полномочия главы администрации Пскова был назначен Борис Елкин, возглавлявший до этого комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.