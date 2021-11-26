Пищеблоки в двух детских садах Пскова отремонтировали по требованию прокуратуры

Нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения были выявлены в детском саду № 29 и детском саду № 43 в ходе проверки прокуратуры города Пскова совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки было выявлено, что складские помещения пищеблоков, в которых хранятся продукты питания, данных детских садов нуждались в проведении ремонта. В частности, в них на стенах присутствовали следы грибка, осыпалась побелка и частично обваливалась облицовочная плитка. Нарушения выявили согласно ч. 1 ст. 24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В марте текущего года по результатам проверки прокуратурой Пскова было вынесено представление с требованиями об устранении зафиксированных нарушений в адрес главы городской администрации.

На данный момент в дошкольных учреждениях в полном объеме проведены необходимые ремонтные работы, все нарушения устранены.